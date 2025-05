Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag im Tiefenrausch

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 13,7 Prozent bei 106,87 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 13,7 Prozent auf 106,87 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,72 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11.436.480 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 14,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,50 USD fiel das Papier am 11.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 80,82 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 03.02.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Palantir hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 827,52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,563 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Ausblick: Palantir präsentiert Quartalsergebnisse

Palantir-Aktie trotzt Zollchaos: Was Palantir von anderen Techtiteln unterscheidet

Alphabet-Aktie gefragt: Google-Mutter mit Gewinnsprung - Partnerschaft mit Palantir