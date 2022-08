Palantir Aktie News: Palantir büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel Palantir 9,70 EUR

Die Palantir-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 9,61 EUR. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 9,52 EUR. Bei 9,52 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.505 Palantir-Aktien.

Am 24.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 61,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 6,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,58 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 08.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 473,01 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341,23 USD umgesetzt worden waren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,148 USD im Jahr 2022 aus.

