Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 144,15 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 144,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 145,16 USD. Bei 143,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.258.087 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,22 USD. Dieser Kurs wurde am 27.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 2,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 21,23 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 85,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Palantir veröffentlichte am 05.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 883,86 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 634,34 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.08.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,581 USD je Aktie.

