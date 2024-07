Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,32 USD ab.

Das Papier von Palantir befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 28,32 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,94 USD nach. Bei 28,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.151.801 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,58 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,92 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 51,66 Prozent Luft nach unten.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 634,34 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,19 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,329 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

