Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 24,08 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 24,08 USD. Bei 24,33 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.343.191 Aktien.

Bei einem Wert von 27,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,20 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2023 (13,56 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,69 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Palantir ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 634,34 Mio. USD gegenüber 525,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,329 USD je Palantir-Aktie.

