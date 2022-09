Palantir Aktie News: Palantir zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,96 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,86 EUR. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 7,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.200 Palantir-Aktien.

Bei 24,80 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,79 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.08.2022 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 473,01 USD – ein Plus von 25,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 375,64 USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,058 USD je Palantir-Aktie.

