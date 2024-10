Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,71 USD zu.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 43,71 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 44,39 USD. Bei 43,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 1.085.460 Palantir-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,39 USD) erklomm das Papier am 14.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 1,56 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,48 USD am 02.11.2023. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 66,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Am 05.08.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 678,13 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 533,32 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,356 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

