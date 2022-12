Palantir Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Palantir

Aktien in diesem Artikel Palantir 6,86 EUR

Die Palantir-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 6,86 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 6,79 EUR. Bei 7,00 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 3.517 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,19 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,25 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,64 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 477,88 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 392,15 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.02.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,173 USD fest.

