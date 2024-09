Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 37,07 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 37,07 USD ab. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 36,97 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 37,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.102.556 Palantir-Aktien.

Am 23.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,19 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 3,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 13,82 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 168,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 678,13 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,32 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,356 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Millionendeal im KI-Bereich für Palantir: Palantir-Anleger nehmen nach Jahreshoch Gewinne mit

Trump-Vize mit wichtigen Kontakten in Tech-Szene: Vance fordert PayPal-Gründer Peter Thiel zur US-Wahl-Unterstützung auf

Palantir-Aktie profitiert von S&P 500-Aufnahme - Sollten Anleger jetzt zugreifen?