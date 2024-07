Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 27,55 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 27,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,56 USD. Zuletzt wurden via New York 741.446 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,30 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,69 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 101,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 06.05.2024 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 634,34 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 525,19 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Palantir.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,329 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzvorlage im Visier: Analyst stuft Palantir-Aktie ab - hebt aber Kursziel an

Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel um KI-Branche besorgt: NVIDIA verdient das ganze Geld

Generative KI wird 1,3 Billionen Dollar-Markt: Wird Palantir nach NVIDIA der nächste Profiteur?