Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verteidigt Stellung am Freitagabend

Die Aktie von Palo Alto Networks hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 202,34 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 202,34 USD an der Tafel. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,49 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 200,62 USD. Bei 201,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 645.245 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Mit Abgaben von 28,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

