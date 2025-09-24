Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Donnerstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 198,18 USD.

Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 198,18 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 197,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.791 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei einem Wert von 210,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). 6,14 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 37,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,54 Mrd. USD im Vergleich zu 2,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht