Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Kaum Ausschläge verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 203,43 USD.

Mit einem Wert von 203,43 USD bewegte sich die Palo Alto Networks-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 204,99 USD zu. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 202,49 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 236.328 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 144,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 29,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

