Blick auf Aktienkurs

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend auf rotem Terrain

24.09.25 20:24 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 201,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
171,50 EUR -0,26 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 201,27 USD. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 200,32 USD. Bei 202,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 791.361 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,81 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
