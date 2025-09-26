Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Palo Alto Networks im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 203,37 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,59 USD an. Bei 203,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.354 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 210,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 144,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

