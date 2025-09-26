Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 204,26 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 204,26 USD zu. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,74 USD zu. Mit einem Wert von 203,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 665.421 Palo Alto Networks-Aktien.
Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 210,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
