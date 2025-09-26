DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.299 +0,1%Nas22.560 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,70 -2,9%Gold3.827 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Aktienkurs im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend auf grünem Terrain

29.09.25 20:25 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 204,26 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
173,88 EUR 0,92 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 204,26 USD zu. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,74 USD zu. Mit einem Wert von 203,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 665.421 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 210,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen