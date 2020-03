Caterpillar streicht Jahresprognose - Aktie dennoch mit klarem Plus

Die Pandemie fange an, sich auf die Lieferkette auszuwirken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Deerfield (Bundesstaat Massachusetts) mit. Ursprünglich hatte Caterpillar für 2020 einen Gewinn je Aktie von 8,50 bis 10 US-Dollar angepeilt. Eine neue Prognose gab das Unternehmen nicht ab. Die Aktie gab zunächst vorbörslich nach, konnte im NYSE-Handel dann allerdings zulegen und ging letztendlich mit einem klaren Plus von 5,57 Prozent bei 110,50 US-Dollar aus der Sitzung.

