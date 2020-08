Fraport-Aktie tiefer: Frankfurter Flughafen in KW 34 mit 78,7 Prozent weniger Passagieren

GO

Wall Street schwächer -- DAX etwas fester -- Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren über Wirecard -- Ant Financial gibt Startschuss für Mega-Börsengang -- Fraport, Siltronic, Nordex im Fokus

Apple-Aktiensplit sorgt für Änderungen im Dow. Merck-Mittel Tepotinib wird in USA vorrangig für Zulassung geprüft. Südzucker dank steigender Preise Kaufgelegenheit: Südzucker-Aktie beflügelt. BASF erhält Zulassung für neues Pflanzenschutzmittel in Deutschland. Microsoft unterstützt 'Fortnite'-Macher in Streit mit Apple. Facebook einigt sich mit Frankreich auf Millionen-Steuernachzahlung.