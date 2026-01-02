DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.552 -0,2%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Patientenschützer: Fachärzte müssen Befunde erläutern

03.01.26 10:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Stiftung Patientenschutz dringt auf Verbesserungen bei der Versorgung in den Praxen. Es sei absurd, dass sich viele Fachärzte mittlerweile davon verabschiedet hätten, Befunde und Therapieempfehlungen direkt mit den Kranken zu besprechen, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Patienten seien so gezwungen, danach den Hausarzt zu konsultieren, der zum "Erklärbären" mutiere. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) müsse Fachärzte verpflichten, Befunde auch zu erläutern.

Wer­bung

Brysch forderte außerdem, Ungleichgewichte zwischen Stadt und Land bei der Verteilung von Praxisstandorten anzugehen. Er sprach sich für die Abschaffung von Vermittlungsvergütungen für Hausärzte aus, wenn sie direkt Termine bei Fachärzten vereinbaren. "Was als gut gemeinte Ausnahmeregelung eingeführt wurde, ist zu einer sprudelnden Einnahmequelle ohne Mehrwert geworden."

Was bringt die geplante Reform für Termine?

Der Patientenschützer warnte vor hohen Erwartungen an die von Warken geplante stärkere Steuerung von Terminen bei Fachärzten über Hausärzte. Diese "Erst-Hausarzt-Pflicht" solle zum Allheilmittel für alle Probleme der ambulant-ärztlichen Versorgung werden, sagte Brysch. Völlig ungeklärt sei aber unter anderem, wie zusätzliche Patienten von Hausärzten betreut werden könnten. "Schließlich gehen in den nächsten Jahren mehr Hausärztinnen und Hausärzte in den Ruhestand oder wollen ihre Arbeitszeit reduzieren."

Union und SPD wollen ein verbindliches System einführen, bei dem Patienten primär in eine Hausarztpraxis gehen, die sie bei Bedarf - mit Termin in einem bestimmten Zeitraum - an Fachärztinnen und Fachärzte überweist. Brysch bezweifelt, dass eine solche "Termingarantie" tatsächlich greift. "Die schwarz-rote Koalition läuft Gefahr, mit der Zwangsregelung ein ähnliches politisches Fiasko zu erleben wie die gescheiterte Ampelregierung mit ihrem Heizungsgesetz."/sam/DP/he