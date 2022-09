PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal schiebt sich am Freitagmittag vor

Das Papier von PayPal konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 92,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 93,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.805 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2021 auf bis zu 253,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 63,34 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,93 Prozent.

Am 02.08.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 6.806,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.238,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte PayPal am 20.10.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 3,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal: Wie US-Investor Paul Singer die PayPal-Aktie jetzt anschiebt

Konsolidierung am Krypto-Markt: Gerichtliches Moratorium in Singapur verschafft Krypto-Lender Vauld drei Monate Spielraum

PayPal-Aktie schließt mit deutlichem Plus: Neuer Großinvestor lässt Anleger über Gewinneinbruch hinwegsehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images