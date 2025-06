PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 61,78 EUR zu.

Das Papier von PayPal konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 61,78 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,78 EUR zu. Mit einem Wert von 61,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238 Stück gehandelt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 47,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach unten.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,10 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

