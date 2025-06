PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag höher

Kurs der PayPal

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 63,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 63,10 EUR nach oben. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 63,15 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.067 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.04.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 7,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren