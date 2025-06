PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PayPal-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 63,78 EUR.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 63,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 63,59 EUR. Bei 63,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,90 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.04.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

