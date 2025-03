PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 62,70 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 62,70 EUR ab. Die PayPal-Aktie sank bis auf 62,70 EUR. Mit einem Wert von 63,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.151 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 31,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 16,36 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,04 USD je Aktie belaufen.

