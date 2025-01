PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Nachmittag nach

Kurs der PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 84,43 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte um 15:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 84,43 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,35 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,08 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.164 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2024 bei 88,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,01 EUR ab. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 62,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von PayPal wird am 04.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 11.02.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

