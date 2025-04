PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei PayPal am Vormittag

PayPal im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 14,9 Prozent auf 59,18 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 14,9 Prozent auf 59,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 59,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,70 EUR. Bisher wurden heute 1.247 PayPal-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 35,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,05 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,70 Prozent auf 8,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

