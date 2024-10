PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 80,00 USD.

Die PayPal-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 80,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 80,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.145 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 50,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 59,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 30.07.2024. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte PayPal am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,42 USD im Jahr 2024 aus.

