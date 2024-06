PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 62,80 USD.

Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 62,80 USD nach. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 62,41 USD. Bei 63,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 508.953 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,26 USD am 28.10.2023. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 19,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,74 Mrd. USD – ein Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,13 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus