PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Die Aktie von PayPal hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die PayPal-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 82,29 EUR.

Anleger zeigten sich um 12:01 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 82,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 82,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 82,11 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 82,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.482 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2024 bei 88,49 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 7,01 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.02.2025 erwartet. Am 11.02.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,57 USD fest.

