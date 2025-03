PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von PayPal

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 62,27 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 62,27 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,12 EUR ab. Bei 62,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 13.708 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 31,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2024 Kursverluste bis auf 52,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 15,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,47 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

