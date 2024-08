PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 67,44 USD.

Die PayPal-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 67,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 67,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 526.283 PayPal-Aktien.

Am 01.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,26 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 25,48 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 7,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

