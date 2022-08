PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die PayPal-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 99,41 EUR. Bei 98,89 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 100,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20.934 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 253,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 60,72 Prozent Luft nach oben. Bei 64,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 53,17 Prozent Luft nach unten.

PayPal ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 6.806,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.238,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,92 USD je Aktie belaufen.

