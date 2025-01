PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag billiger

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 86,41 EUR.

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 86,41 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 86,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 210 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 88,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (52,01 EUR). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 66,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.10.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 4,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

