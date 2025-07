PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 63,89 EUR zu.

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,89 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 64,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,99 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 11.940 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 29,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,10 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel