PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 86,19 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 86,19 EUR ab. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 86,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.209 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 4,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 52,01 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 39,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,86 Mrd. USD – ein Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von PayPal wird am 04.02.2025 gerechnet. Am 11.02.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,58 USD je Aktie belaufen.

