PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Mittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 26.07.2022 12:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 79,91 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 79,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,63 EUR. Bisher wurden heute 4.299 PayPal-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,45 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,78 Prozent hinzugewinnen. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,13 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,22 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.033,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.483,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte PayPal am 02.08.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NFTs auf Raten kaufen: ApeNow ermöglicht finanzielle Flexibilität im NFT-Handel

Erste Schätzungen: PayPal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Studien der Bank of America: Warum auch im Krypto-Winter das Interesse der Investoren nicht einfriert

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com