PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 72,26 USD zu.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 72,26 USD. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,49 USD an. Bei 72,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 282.799 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 30.07.2024. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,40 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte PayPal am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 USD je PayPal-Aktie belaufen.

