PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 83,09 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 83,09 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 83,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,50 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.671 Stück gehandelt.

Bei 90,00 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 7,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (52,01 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,86 Mrd. USD – ein Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von PayPal.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,58 USD je PayPal-Aktie.

