PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 62,70 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 62,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 62,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,61 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.976 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,36 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,74 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

