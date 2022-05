PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Montagmittag fester

Um 30.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 81,32 EUR. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,33 EUR aus. Bei 81,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 17.368 Aktien.

Bei 264,45 EUR erreichte der Titel am 27.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 69,25 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 15,48 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,22 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.483,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.033,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com