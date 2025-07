PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 61,00 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 61,00 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,10 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.100 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 33,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 04.08.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,23 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

