pbb Aktie News: pbb gibt am Vormittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von pbb. Das Papier von pbb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,0 Prozent auf 4,33 EUR ab.

Das Papier von pbb gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 4,33 EUR abwärts. Im Tief verlor die pbb-Aktie bis auf 4,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,50 EUR. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.556 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,76 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 125,40 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.02.2024 (3,67 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der pbb-Aktie 15,29 Prozent sinken.

Für pbb-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,101 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,45 EUR an.

pbb ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat pbb mit einem Umsatz von insgesamt 123,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

pbb wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von pbb rechnen Experten am 19.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je pbb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,403 EUR fest.

