Peloton Interactive Aktie News: Bären lasten am Mittwochabend auf Peloton Interactive
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,7 Prozent auf 8,22 USD.
Die Peloton Interactive-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,7 Prozent auf 8,22 USD abwärts. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.678.376 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. 32,48 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,30 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.
Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Peloton Interactive-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,040 USD je Aktie.
