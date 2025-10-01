Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 9,6 Prozent auf 8,14 USD.
Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 9,6 Prozent auf 8,14 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 8,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.230.914 Peloton Interactive-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 33,78 Prozent wieder erreichen. Bei 4,25 USD fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,040 USD je Peloton Interactive-Aktie.
