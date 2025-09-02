Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 7,48 USD zu.

Um 20:06 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 7,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,69 USD. Bei 7,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 883.365 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 31,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (4,19 USD). Abschläge von 43,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Peloton Interactive-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,040 USD je Aktie.

