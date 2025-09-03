Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 7,83 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 7,83 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 287.839 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 39,08 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,19 USD ab. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 86,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,040 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft