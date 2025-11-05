DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Peloton Interactive im Blick

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

05.11.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 7,10 USD.

Peloton Interactive
6,09 EUR 0,02 EUR 0,25%
Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 122.902 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 34,80 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 USD am 05.04.2025. Mit Abgaben von 34,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 586,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,066 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

