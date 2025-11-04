DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Aktienkurs aktuell

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagabend im Minus

04.11.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagabend im Minus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 7,00 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 7,00 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,96 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,10 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.093.764 Stück gehandelt.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 35,72 Prozent niedriger. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,066 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

