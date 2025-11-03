DAX24.132 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Nachmittag Verluste

03.11.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 7,22 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 7,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,22 USD. Mit einem Wert von 7,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 149.814 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 50,83 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,80 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 606,90 Mio. USD im Vergleich zu 586,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,066 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

