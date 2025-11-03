Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit negativen Vorzeichen

DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,23 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 7,23 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,08 USD. Mit einem Wert von 7,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 553.733 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,73 Prozent hinzugewinnen. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 606,90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 586,00 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,066 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

